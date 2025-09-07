Автомобиль протаранил недостроенный мост и упал в реку в Башкирии

В Бураевском районе Башкирии автомобиль на высокой скорости врезался в недостроенный мост через реку Быстрый Танып. Об этом стало известно в воскресенье, 7 сентября.
Инцидент, зафиксированный камерами наблюдения, запечатлел, как машина взлетела в воздух, съехав с опалубки, после чего врезалась в опору моста, загорелась и упала в воду.
По предварительным данным, водитель чудом выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства, побудившие водителя попытаться преодолеть реку по недостроенному объекту, выясняются. По факту происшествия ведется расследование, решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения, передает Mk.ru.
Ранее в Подмосковье автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии, произошедшей на 37-м километре трассы М-4 «Дон», погиб водитель автобуса. Также пострадали семь пассажиров.