В Нью-Йорке застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

В Соединённых Штатах мужчина напал с ножом правоохранителя в полицейском участке, информирует ABC News.
Инцидент случился в Нью-Йорке в Бруклине. Нападавший ликвидирован.
«Мужчина застрелен полицией после того, как он полоснул по лицу сотрудника полиции Нью-Йорка в полицейском участке в Бруклине», — говорится в сообщении.
Нападавшего застрелили после попытки напасть на преследовавших его сотрудников полиции.
В настоящее время начато расследование. Устанавливаются мотивы нападения.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом совершил нападение в магазине в американском штате Мичиган, ранения получили 11 человек. Подозреваемого задержали.