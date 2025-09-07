Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

Нападавшего ликвидировали после попытки напасть на других сотрудников полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах мужчина напал с ножом правоохранителя в полицейском участке, информирует ABC News.

Инцидент случился в Нью-Йорке в Бруклине. Нападавший ликвидирован.

«Мужчина застрелен полицией после того, как он полоснул по лицу сотрудника полиции Нью-Йорка в полицейском участке в Бруклине», — говорится в сообщении.

Нападавшего застрелили после попытки напасть на преследовавших его сотрудников полиции.

В настоящее время начато расследование. Устанавливаются мотивы нападения.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом совершил нападение в магазине в американском штате Мичиган, ранения получили 11 человек. Подозреваемого задержали.