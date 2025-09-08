Ричмонд
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть мирных жителей

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Шесть мирных жителей, в том числе девочка 2011 года рождения, пострадали при атаке украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) по территории парка “Гулливер” ранения средней степени тяжести получили парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», — написал он в своем телеграм-канале.

