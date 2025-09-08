Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за ударов ВСУ на ДНР

При атаке ударного беспилотника (БПЛА) ВСУ по территории парка «Гулливер» в Калининском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили: молодой человек 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.