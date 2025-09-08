Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за ударов ВСУ на ДНР

Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
При атаке ударного беспилотника (БПЛА) ВСУ по территории парка «Гулливер» в Калининском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили: молодой человек 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.
— Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждения получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, а также два автомобиля. Силы ВСУ совершили 15 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники.
Накануне стало известно, что двое жителей Белгородской области погибли в результате атак дронов Вооруженных сил Украины.