Силы ПВО за три часа сбили 3 БПЛА над двумя регионами РФ

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об в воскресенье, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще один — над Брянской областью, говорится в сообщении.
В ночь на 7 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников над российскими регионами.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Значительные повреждения получили завод ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетное агрегатно-детальное предприятие АО «Киевский радиозавод», а также промышленные заводы «Киев-22» и Samsung-Ukraine.