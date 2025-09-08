Минобороны: за три часа ПВО уничтожили три украинских БПЛА

В течение трех часов, с 20.00 до 23.00 мск, расчетами противовоздушной обороны РФ были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает Telegram-канал ведомства.
Два беспилотника были уничтожены в небе над Курской областью, ещё один — над Брянской областью.
Накануне российские системы ПВО уничтожили пять вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Крым с воздуха в ночь на 7 сентября. Все цели были уничтожены над территорией полуострова и акваторией Азовского моря.
При этом днем ранее, в ночь на 6 сентября, российская ПВО перехватила и уничтожила 34 украинских беспилотника над Черным морем.