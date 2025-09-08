Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за три часа ПВО уничтожили три украинских БПЛА

Три украинских дрона уничтожены за три часа над Курской и Брянской областями.

Источник: Комсомольская правда

В течение трех часов, с 20.00 до 23.00 мск, расчетами противовоздушной обороны РФ были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает Telegram-канал ведомства.

Два беспилотника были уничтожены в небе над Курской областью, ещё один — над Брянской областью.

Накануне российские системы ПВО уничтожили пять вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Крым с воздуха в ночь на 7 сентября. Все цели были уничтожены над территорией полуострова и акваторией Азовского моря.

При этом днем ранее, в ночь на 6 сентября, российская ПВО перехватила и уничтожила 34 украинских беспилотника над Черным морем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше