Молодежь и ребенок пострадали от ударов ВСУ в Донецке: об атаке по парку «Гулливер»

Пушилин: шесть человек пострадали от ударов ВСУ по парку «Гулливер».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 сентября боевики ВСУ нанесли удар по территории парка «Гулливер» в Донецке. Беспилотник атаковал его центральную часть. Пострадали шесть человек, в том числе, ребенок. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его сведениям, среди раненых есть пострадавшие с травмами средней степени тяжести. В их числе парень и две девушки. Пострадавшим уже оказывают помощь, добавил глава ДНР.

«Со стороны ВФУ совершены 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — уточнил Денис Пушилин.

Ночью 7 сентября ВСУ применили 21 дрон, пытаясь атаковать Краснодарский край. Еще четыре БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. Во время атаки обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

