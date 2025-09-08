Молодежь и ребенок пострадали от ударов ВСУ в Донецке: об атаке по парку «Гулливер»

Вечером 7 сентября боевики ВСУ нанесли удар по территории парка «Гулливер» в Донецке. Беспилотник атаковал его центральную часть. Пострадали шесть человек, в том числе, ребенок. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
По его сведениям, среди раненых есть пострадавшие с травмами средней степени тяжести. В их числе парень и две девушки. Пострадавшим уже оказывают помощь, добавил глава ДНР.
«Со стороны ВФУ совершены 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — уточнил Денис Пушилин.
Ночью 7 сентября ВСУ применили 21 дрон, пытаясь атаковать Краснодарский край. Еще четыре БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. Во время атаки обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.