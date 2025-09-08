Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк

По данным местных властей, все раненые получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, образовательное учреждение в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля.
Пушилин отметил, что за сутки Вооружённые формирования Украины совершили 15 атак по территории республики, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударные беспилотники.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Под один из ударов также попала школа № 20 в Калининском районе. Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. Изначально сообщали о двух пострадавших, однако позже количество мирных жителей, раненных при атаке БПЛА возросло до четырёх.