Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка пострадали шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок. Среди раненых оказались три несовершеннолетних: девушки 2003 и 2006 годов рождения, а также девочка, родившаяся в 2011 году. Среди взрослых пострадавших — мужчина, родившийся в 1992 году, и двое молодых людей.