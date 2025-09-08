РИАН: из-за атаки ВСУ на школу в ДНР в здании повреждены кабинеты и стена

В результате обстрела ВСУ 7 сентября в одной из школ Донецка получили серьезные повреждения несколько учебных помещений и часть стены. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, по предварительной информации, жертв и пострадавших среди людей нет.
Кроме этого, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела пострадали шесть жилых зданий и школа, расположенные в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Повреждения также получили два автомобиля. Об этом Пушилин проинформировал в Telegram-канале.
Ранее KP.RU писал, что из-за атаки украинских беспилотников по гражданским объектам в Донецке и Макеевке пострадали шесть мирных жителей, среди которых — несовершеннолетняя девочка. Удар был нанесен по территории парка «Гулливер» в Донецке и жилому дому в макеевском Красногвардейском районе.