РИАН: из-за атаки ВСУ на школу в ДНР в здании повреждены кабинеты и стена

Кроме этого, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела пострадали шесть жилых зданий и школа, расположенные в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Повреждения также получили два автомобиля. Об этом Пушилин проинформировал в Telegram-канале.