Атака ВСУ на Донецк: ребенок и пятеро взрослых получили ранения

Ранее вечером 8 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о серии взрывов в городе и призывал жителей соблюдать осторожность. По данным оперативных служб и СМИ, под обстрел попал парк «Гулливер» в Калининском районе, рядом с детской больницей, а также была повреждена школа № 20. Сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети, и о повреждении жилых домов и автомобилей в результате атак беспилотников и артиллерии.