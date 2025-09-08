Атака ВСУ на Донецк: ребенок и пятеро взрослых получили ранения

Также были повреждены жилые дома и несколько автомобилей.
Шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате атаки со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка “Гулливер” ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения. Пострадали: девочка (2011), девушка (2003) и мужчина (1992)», — сообщил Пушилин в telegram-канале.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В сообщении уточняется, что атака привела к повреждению шести жилых домов и школы в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, пострадали два гражданских автомобиля. За сутки зафиксировано 15 вооруженных атак со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.
Ранее вечером 8 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о серии взрывов в городе и призывал жителей соблюдать осторожность. По данным оперативных служб и СМИ, под обстрел попал парк «Гулливер» в Калининском районе, рядом с детской больницей, а также была повреждена школа № 20. Сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети, и о повреждении жилых домов и автомобилей в результате атак беспилотников и артиллерии.