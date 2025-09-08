Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыли из-за сообщения о минировании

Издание напомнило, что 5 сентября в Ленинградской области было «заминировано» 14 зданий судов. Тогда неизвестные отправили электронное письмо с сообщением о взрывных устройствах в различных районах области. Проведенная проверка не выявила взрывчатых веществ, и было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.