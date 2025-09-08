Ричмонд
Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыли из-за сообщения о минировании

Музейный комплекс Эрмитаж в Санкт-Петербурге был вынужден закрыть главный вход из-за анонимного сообщения об угрозе минирования. Об этом сообщает издание 78.ru.

Вход в крупнейший музей мира был перекрыт около 17:00. На Дворцовой площади у входа в Эрмитаж были выставлены таблички с надписью «Входа нет». Информация об инциденте уточняется.

Издание напомнило, что 5 сентября в Ленинградской области было «заминировано» 14 зданий судов. Тогда неизвестные отправили электронное письмо с сообщением о взрывных устройствах в различных районах области. Проведенная проверка не выявила взрывчатых веществ, и было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

25 марта в МЧС Подмосковья поступило 15 обращений горожан о минировании объектов.