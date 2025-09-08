За три часа силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Брянской областями

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» и школу в Донецке. Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребёнка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, образовательное учреждение в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля.