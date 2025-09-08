Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона над двумя регионами России за три часа. Как сообщили в Минобороны РФ, два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Курской область, один БПЛА — над Брянской областью.

Источник: Life.ru

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» и школу в Донецке. Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребёнка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, образовательное учреждение в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше