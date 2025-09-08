Трамп ограничился кратким комментарием о разговоре с Токаевым

Трамп одной фразой высказался о разговоре с кзахстанским лидером Токаевым.
Президент США Дональд Трамп кратко прокомментировал разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Американский лидер сказал всего одну фразу. Об этом сообщает международное агентство.
«У нас был отличный разговор», — передает слова президента США Reuters. Трамп не уточнил, обсуждались ли при этом конкретные вопросы, связанные с экономическими отношениями между двумя странами.
Ранее, в июле, Касым-Жомарт Токаев направил Дональду Трампу официальное письмо, выразив готовность к диалогу по торговым вопросам. Обращение последовало после решения США ввести 25-процентные пошлины на ряд казахстанских товаров. Тогда же Трамп объяснил свои действия необходимостью устранения торгового дисбаланса и обеспечения национальной безопасности, но подчеркнул, что Вашингтон открыт для дальнейшего взаимодействия с Нур-Султаном. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение экономических мер и возможных путей смягчения тарифных ограничений.
В последние месяцы Дональд Трамп регулярно обсуждает вопросы экономического сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии. Так, ранее президент США провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, где стороны уделили внимание развитию торгово-экономических связей и поддержке реформ.