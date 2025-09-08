Ричмонд
Пушилин: при атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек

В частности, пострадала девочка 2011 года рождения.

Источник: Аргументы и факты

Шесть мирных жителей получили ранения в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на парк «Гулливер» в Донецке, проинформировал Денис Пушилин.

Он уточнил, что, в частности, пострадала девочка 2011 года рождения.

«В Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка “Гулливер” ранения средней степени тяжести получили парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», — написал врио главы Донецкой народной республики в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Донецку, по данным источника в силовых структурах, беспилотник ВСУ сбросил боеприпасы со шрапнелью в районе парка. Помимо этого, повреждения получило здание школы.

