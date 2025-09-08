Появились данные о приметах сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов

Управление ФСИН по Свердловской области сообщило новые приметы Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, сбежавших из екатеринбургского СИЗО № 1.
Предполагается, что они могут быть одеты в короткий черный пуховик Adidas, светлую шерстяную кофту, резиновые сапоги и спортивные кроссовки.
Ранее сообщалось, что осужденные за приготовление к теракту арестанты могут скрываться в садоводческих товариществах. Черепанов* и Корюков* были объявлены в федеральный розыск 2 сентября, передает ГУ ФСИН России По-Свердловской-Области в соцсети «Вконтакте».
Двое террористов, пытавшихся поджечь военкомат, сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что беглецы состояли в запрещенной в России террористической организации и сотрудничали с украинскими спецслужбами. Они находились в заключении с мая 2023 года.
Изолятор знаменит своими тяжелыми условиями и жесткими порядками. В 90-х из него был совершен один из самых громких и кровавых побегов в истории постсоветской России. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих инцидентов.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.