Глава ДНР сообщил подробности удара ВСУ по парку в Донецке

В результате обстрела Вооруженными силами Украины территории парка «Гулливер» в Донецке пострадали шесть гражданских лиц. Среди раненых есть несовершеннолетний ребенок.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что ранения средней степени тяжести получили трое молодых людей: парень 2004 года рождения и две девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также в списке пострадавших значатся девочка 2011 года рождения, еще одна девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.
По словам Пушилина, всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме человеческих жертв, атака привела к разрушениям инфраструктуры. Глава ДНР сообщил о повреждениях шести жилых домов, а также здания школы, расположенной в Калининском районе города.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал из-за чего обиделся на Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.