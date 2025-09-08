Глава ДНР сообщил подробности удара ВСУ по парку в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что ранения средней степени тяжести получили трое молодых людей: парень 2004 года рождения и две девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также в списке пострадавших значатся девочка 2011 года рождения, еще одна девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.