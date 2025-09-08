Ричмонд
Глава ДНР сообщил подробности удара ВСУ по парку в Донецке

В результате обстрела Вооруженными силами Украины территории парка «Гулливер» в Донецке пострадали шесть гражданских лиц.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что ранения средней степени тяжести получили трое молодых людей: парень 2004 года рождения и две девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также в списке пострадавших значатся девочка 2011 года рождения, еще одна девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.

По словам Пушилина, всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме человеческих жертв, атака привела к разрушениям инфраструктуры. Глава ДНР сообщил о повреждениях шести жилых домов, а также здания школы, расположенной в Калининском районе города.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал из-за чего обиделся на Трампа.

