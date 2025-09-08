Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Змея заползла на балкон пенсионерки в Москве

Пенсионерка в Москве обнаружила змею на своем балконе, когда вышла наблюдать за лунным затмением. Об этом стало известно в понедельник, 8 сентября.

Пенсионерка в Москве обнаружила змею на своем балконе, когда вышла наблюдать за лунным затмением. Об этом стало известно в понедельник, 8 сентября.

65-летняя женщина, увидев незваную гостью, испугалась, успела сделать фото и вызвала МЧС, закрывшись в другой комнате. Сама змея, также, по-видимому, оказавшись в стрессовой ситуации, попыталась уползти.

Спасатели в настоящее время занимаются поимкой рептилии, после чего намерены установить ее владельцев, передает Telegram-канал Baza.

17 августа жительница Москвы обнаружила живую змею в коробке с едой из Вьетнама, которую она забрала из пункта выдачи маркетплейса. Инцидент произошел на Бойцовой улице. После случившегося женщина сразу же обратилась в экстренные службы, сотрудники которых оперативно прибыли на место и забрали рептилию. По предварительным данным, никто не пострадал.