Змея заползла на балкон пенсионерки в Москве

Пенсионерка в Москве обнаружила змею на своем балконе, когда вышла наблюдать за лунным затмением. Об этом стало известно в понедельник, 8 сентября.
65-летняя женщина, увидев незваную гостью, испугалась, успела сделать фото и вызвала МЧС, закрывшись в другой комнате. Сама змея, также, по-видимому, оказавшись в стрессовой ситуации, попыталась уползти.
Спасатели в настоящее время занимаются поимкой рептилии, после чего намерены установить ее владельцев, передает Telegram-канал Baza.
17 августа жительница Москвы обнаружила живую змею в коробке с едой из Вьетнама, которую она забрала из пункта выдачи маркетплейса. Инцидент произошел на Бойцовой улице. После случившегося женщина сразу же обратилась в экстренные службы, сотрудники которых оперативно прибыли на место и забрали рептилию. По предварительным данным, никто не пострадал.