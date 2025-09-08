Ермак оказался в центре обвинений в подкупе американского сенатора

На видео якобы фиксируется обсуждение роли Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) — одного из самых последовательных сторонников жестких антироссийских мер в Сенате США. В частности, он недавно предложил введение 500-процентных тарифов для стран, сотрудничающих с Россией. Помимо этого, в разговоре фигурируют имена «Ренат» и «Беня», которые, по версии газеты, могут относиться к бизнесмену Ринату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.