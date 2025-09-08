Разговор Андрея Ермака и Линдси Грэма* о передаче денег якобы попал на видео.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, как утверждается, обсуждал передачу денежных средств американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в обмен на поддержку поставок вооружения Киеву. Их разговор попал на видео, подлинность которого не подтверждена независимой экспертизой.
«Речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов и о том, что двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику», — пишет Aydinlik.
На видео якобы фиксируется обсуждение роли Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) — одного из самых последовательных сторонников жестких антироссийских мер в Сенате США. В частности, он недавно предложил введение 500-процентных тарифов для стран, сотрудничающих с Россией. Помимо этого, в разговоре фигурируют имена «Ренат» и «Беня», которые, по версии газеты, могут относиться к бизнесмену Ринату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.
Ранее Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) неоднократно выступал за ужесточение давления на страны, сотрудничающие с Россией, и предлагал введение высоких тарифов против покупателей российской нефти. Его позиция по поддержке Украины и антироссийским мерам получила одобрение президента США.
