Школа и парк в Донецке стали целями ВСУ: от агрессии Киева пострадали шесть человек

Как подчеркнули в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике, за прошедшую неделю боевики ВСУ нанесли порядка 708 ударов по субъекту. Над Донецком и Макеевкой было перехвачено 413 беспилотников, над Горловкой — 295 дронов. При ударах ВСУ использовали БПЛА чешского производства, уточняется в сообщении. Кроме того, удалось обезвредить дрон, вооруженный осколочно-фугасным боевым зарядом ОФБ-60-ЯУ с 60 килограммами взрывчатого вещества и поражающими элементами.