Школа и парк в Донецке стали целями ВСУ: от агрессии Киева пострадали шесть человек

ВСУ нанесли удары дронами-камикадзе по школе и парку Гулливер в Донецке.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Донецке. Целями стали школа № 20 и парк «Гулливер», расположенные в Калининском районе города. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Об этом уведомил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в личном Telegram-канале.

В местном информационном агентстве сообщили, что попавшая под обстрел школа не будет работать в понедельник, 8 сентября. Занятия отменены.

По сведениям Дениса Пушилина, среди пострадавших от рук ВСУ числится ребенок 2011 года рождения. Всем раненым уже оказывают медицинскую помощь, добавил он.

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка “Гулливер” ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р., пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р», — указал глава ДНР.

Денис Пушилин уточнил, что при ударе ВСУ получили повреждения шесть жилых домов. В Красногвардейском районе Макеевки также повреждены два автомобиля. Всего, по словам главы ДНР, совершены 15 вооруженных атак. ВСУ применили ствольную артиллерию, ударные беспилотники, заключил он.

Как подчеркнули в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике, за прошедшую неделю боевики ВСУ нанесли порядка 708 ударов по субъекту. Над Донецком и Макеевкой было перехвачено 413 беспилотников, над Горловкой — 295 дронов. При ударах ВСУ использовали БПЛА чешского производства, уточняется в сообщении. Кроме того, удалось обезвредить дрон, вооруженный осколочно-фугасным боевым зарядом ОФБ-60-ЯУ с 60 килограммами взрывчатого вещества и поражающими элементами.

ВСУ также продолжают осуществлять атаки по территории Краснодарского края. Ночью 7 сентября жителям пришли оповещения о воздушной опасности в регионе. В результате за ночь сбили 21 БПЛА самолетного типа. Еще четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря.

В период с 6 на 7 сентября боевики ВСУ десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Обстрелы зафиксировали на Горловском и Красноармейском направлениях.

