В Кировоградской области на минуту прозвучала радиационная тревога

В Кропивницком районе Кировоградской области на минуту прозвучала радиационная тревога, сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал был зафиксирован в 22:49 и отменён в 22:50. По некоторым данным, предупреждение могло быть вызвано техническим сбоем на сайте, однако официальных комментариев пока не поступало.
Тем временем воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины: Кировоградской, Одесской, Николаевской, Сумской, частях Черниговской и Днепропетровской, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в Полтавской области ошибочно объявили о радиационной угрозе.