В Кировоградской области на минуту прозвучала радиационная тревога

В Кропивницком районе Кировоградской области на минуту прозвучала радиационная тревога, сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сигнал был зафиксирован в 22:49 и отменён в 22:50. По некоторым данным, предупреждение могло быть вызвано техническим сбоем на сайте, однако официальных комментариев пока не поступало.