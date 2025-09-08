Зеленский допустил победу без возврата под контроль всех регионов

Зеленский готов считать победой Украины отсутствие полного контроля России над территорией этой страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что считает победой Киева сохранение контроля хотя бы над частью территории страны. По его словам, если Россия не сможет полностью взять под контроль Украину, это уже будет означать победу для украинской стороны.
«Для него [президента РФ Владимира Путина] это [полный контроль над Украиной] победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал Зеленский в беседе с американским каналом ABC, объясняя свою позицию тем, что в случае полного захвата страны Москвой победителем окажется российский президент Владимир Путин.
В последние месяцы риторика украинского лидера по территориальному вопросу претерпела изменения. Если ранее Зеленский категорически отвергал возможность каких-либо уступок, связанных с утратой контроля над регионами, то теперь он допускает более широкий спектр трактовок итогов конфликта.
Как ранее писало URA.RU, западные государства обсуждают возможность формирования трехуровневой системы обороны по завершении боевых действий на территории Украины. Среди предлагаемых мер — создание демилитаризованной полосы, в которой будут размещены нейтральные силы миротворцев.