В Стамбуле вспыхнули беспорядки против Эрдогана, начались стычки с силовиками. Видео

В Турции вспыхнули антиправительственные беспорядки.
В Стамбуле произошли столкновения между полицией и протестующими у штаб-квартиры главной оппозиционной партии Турции. Об этом сообщают СМИ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Турции вспыхнули антиправительственные беспорядки, начались стычки с полицией: онлайн-трансляция.
«В Стамбуле силовики окружили штаб-квартиру Народно-республиканской партии (НРП), главной оппозиционной силы Турции. Причиной стало решение суда об отстранении действующего стамбульского руководства партии и назначении доверенного лица от правящей партии. Протестующие, собравшиеся у здания, попытались прорвать полицейский кордон, что привело к столкновениям», — передает RT со ссылкой на турецкие СМИ.
Ранее в Стамбуле уже проходили массовые демонстрации сторонников НРП, которые сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией и попытками протестующих прорвать заграждения у офиса партии. Поводом для протестов стала усиливающаяся критика оппозиции в адрес политики президента Эрдогана. Обстановка в районе проведения акций остается напряженной.