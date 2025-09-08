В Стамбуле вспыхнули беспорядки против Эрдогана, начались стычки с силовиками. Видео

Ранее в Стамбуле уже проходили массовые демонстрации сторонников НРП, которые сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией и попытками протестующих прорвать заграждения у офиса партии. Поводом для протестов стала усиливающаяся критика оппозиции в адрес политики президента Эрдогана. Обстановка в районе проведения акций остается напряженной.