Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ударом БПЛА ВСУ в Донецке повреждено здание школы

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье пострадали шесть жилых домов и школа.

Повреждения зафиксированы в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также пострадали два автомобиля.

По данным городских властей, речь идёт о многоквартирных домах на улицах Бурденко и Краснофлотской, а также о школе № 20 на улице Герцена. Два автомобиля получили повреждения на улице Сечкина.

Ранее в селе Грузское Борисовского района в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше