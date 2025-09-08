Ударом БПЛА ВСУ в Донецке повреждено здание школы

В результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье пострадали шесть жилых домов и школа.
Повреждения зафиксированы в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также пострадали два автомобиля.
По данным городских властей, речь идёт о многоквартирных домах на улицах Бурденко и Краснофлотской, а также о школе № 20 на улице Герцена. Два автомобиля получили повреждения на улице Сечкина.
Ранее в селе Грузское Борисовского района в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель.
