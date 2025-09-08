Недовольные Эрдоганом устроили массовые беспорядки в Турции: суть конфликта и все известное

Обстановка в Стамбуле продолжает накаляться (архивное фото).
В Стамбуле массовые протесты приверженцев Республиканской народной партии (РНП) переросли в серьезные столкновения с полицией. Сотни демонстрантов собрались у центрального офиса партии. Полиция установила баррикады и ограничила доступ к зданию, однако протестующие пытались прорвать оцепление. Все, что известно о конфликте к этому часу — в материале URA.RU.
С чего начались протесты.
Накануне столичные власти ввели запрет на проведение митингов в шести административных районах, а судебные органы Стамбула временно отстранили от исполнения обязанностей ряд членов руководства оппозиционной партии. Лидер этой политической силы, Озгюр Озель, обратился к гражданам с призывом собраться у штаб-квартиры партии для участия в акции.
В ответ сотрудники правоохранительных органов окружили центральный офис народно-республиканской партии и установили заграждения. На месте проведения акции участники попытались прорвать полицейские кордоны. На данный момент сведений о задержаниях или пострадавших не поступало.
Почему протестанты решились на митинг.
После решения суда отстранить руководство стамбульского отделения, включая председателя Озгюра Челика, на данную должность был назначен внешний управляющий (kayy?m) Гюрсель Текин. Текин также состоит в рядах Республиканской народной партии (chp). Однако представители кемалистского крыла рассматривают его как предателя и трактуют его согласие занять этот пост как сотрудничество с действующими властями против интересов chp.
Ранее Текин опубликовал видеозаявление, в котором подчеркнул, что действует в интересах партии с целью ее сохранения. Он сообщил о своем намерении в прибыть в стамбульский офис chp совместно со своей командой для вступления в должность.
В ответ на эти планы молодежное крыло кемалистов объявило о намерении заблокировать доступ Текина в отделение, чтобы не допустить его вступления в должность. Обстановка вокруг партии продолжает обостряться.
Кроме того, решение турецких властей аннулировать проведение конгресса стамбульского филиала chp стало сигналом к тому, что подобная мера может быть применена и в отношении общенационального конгресса 2023 года, по итогам которого победу одержал Озгюр Озель, а проигравшим оказался Кемаль Кылычдароглу.
Представители оппозиции рассматривают происходящее как своего рода репетицию перед судебным заседанием, назначенным на 15 сентября. В связи с этим, по мнению оппозиционеров, необходимо либо тщательно подготовиться с правовой точки зрения, либо продемонстрировать масштабное несогласие с происходящим.
Что происходит в Стамбуле сейчас.
Молодежное отделение Республиканской народной партии выступило с призывом к проведению собрания у штаб-квартиры стамбульского отделения. В ответ на это полиция усилила меры безопасности: к месту были переброшены дополнительные подразделения и спецтехника. Согласно сообщениям в социальных сетях, здание окружено восемью-десятью рядами сотрудников спецназа.
Доступ к зданию chp полностью заблокирован, по периметру установлены баррикады. Несмотря на принятые меры, сотни людей продолжают пытаться попасть внутрь.