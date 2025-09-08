Недовольные Эрдоганом устроили массовые беспорядки в Турции: суть конфликта и все известное

После решения суда отстранить руководство стамбульского отделения, включая председателя Озгюра Челика, на данную должность был назначен внешний управляющий (kayy?m) Гюрсель Текин. Текин также состоит в рядах Республиканской народной партии (chp). Однако представители кемалистского крыла рассматривают его как предателя и трактуют его согласие занять этот пост как сотрудничество с действующими властями против интересов chp.