Трое полицейских пострадали на акции протеста в Сербии

Протесты студентов и оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. В середине августа обстановка в городах Сербии обострилась. В вечернее и ночное время выступающие шли на противостояние с полицией и блокировали дороги.