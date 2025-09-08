В Стамбуле проходят массовые акции протеста

Ранее сотни людей устроили митинг в Париже против ввода войск ЕС на Украину. Французы возмущены заявлениями своего лидера и выступили против дальнейшего погружения страны в конфликт на Украине. Аналогичные акции прошли и в других французских городах. Некоторые демонстранты несли плакаты с лозунгами о выходе из Евросоюза и прекращении связей с «поджигателями войны из НАТО».