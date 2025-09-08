Легковушка снесла автобус под Благовещенском: один погиб, семь пострадали

В Благовещенске легковой автомобиль Toyota Wish столкнулся с пассажирским автобусом № 94, следовавшим в сторону аэропорта. Авария произошла на 13-м километре Игнатьевского шоссе. После сильного удара маршрутка вылетела в кювет и получила серьёзные повреждения. Об этом пишет Amur Mash.
В результате ДТП один человек — пассажир легковушки — погиб на месте, ещё семеро получили травмы, включая водителя автобуса и его пассажиров. Водителю Toyota потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, находившиеся в легковушке были в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются.
