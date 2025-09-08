Легковушка снесла автобус под Благовещенском: один погиб, семь пострадали

В результате ДТП один человек — пассажир легковушки — погиб на месте, ещё семеро получили травмы, включая водителя автобуса и его пассажиров. Водителю Toyota потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, находившиеся в легковушке были в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняются.