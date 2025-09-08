Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоках магнитудой до 5,2 за сутки

За прошедшие сутки на Камчатке отметили 17 афтершоков с магнитудой до 5,2. Дважды толчки ощущались в населённых пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

«За сутки произошли 17 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,2. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались два раза», — уточнили в ведомстве.

Продолжается мониторинг вулканической активности. Учёные фиксируют активность вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. МЧС настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не приближаться к этим вулканам.

Днём ранее на полуострове зафиксировали 14 подземных толчков с магнитудой до 5,6. Подземные толчки лишь один раз ощущались в населённых пунктах региона. Специалисты продолжают постоянный мониторинг вулканической активности на Камчатке.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
