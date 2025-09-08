Сильный пожар вспыхнул в жилом доме во Владивостоке (обновлено)

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, возгорание случилось на третьем этаже. По прибытии подразделений МЧС России из окон шёл густой чёрный дым. Благодаря оперативным действиям спасателей с использованием специального оборудования были спасены три человека, в том числе двое детей. Четырем пострадавшим потребовалась медицинская помощь — они были доставлены в Владивостокскую клиническую больницу № 2.