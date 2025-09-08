Сильный пожар вспыхнул в жилом доме во Владивостоке (обновлено)

Утром 8 сентября на улице Котельникова во Владивостоке произошёл серьёзный пожар в одном из многоквартирных домов, сообщает ИА PrimaMedia.
Свидетели утверждают, что во время пожара под балконами лежал человек — предположительно, он выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от пожара. На месте работают экстренные службы и пожарные расчёты.
ИА PrimaMedia уточняет подробности происшествия.
Обновлено. 9.33.
По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, возгорание случилось на третьем этаже. По прибытии подразделений МЧС России из окон шёл густой чёрный дым. Благодаря оперативным действиям спасателей с использованием специального оборудования были спасены три человека, в том числе двое детей. Четырем пострадавшим потребовалась медицинская помощь — они были доставлены в Владивостокскую клиническую больницу № 2.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 жильцов дома.
Огонь повредил около 40 квадратных метров помещения. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и оценивают причинённый ущерб.