Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дальнегорске суд рассмотрит дело о гибели рабочего на руднике

Трое сотрудников предприятия обвиняются в нарушении промышленной безопасности, приведшем к трагедии.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье передано в суд уголовное дело по факту гибели работника рудника, принадлежащего АО «ГМК Дальполиметалл». Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении трёх руководителей предприятия. Им вменяется нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры приморья.

Трагический инцидент произошёл 17 декабря 2024 года на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. В результате горного удара произошло обрушение пород. По версии следствия, погибший был направлен в рабочую зону, где не было выполнено необходимое крепление горной выработки. Вследствие непринятия должных мер по обеспечению безопасности на рабочем месте работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Помимо уголовного преследования, прокуратура провела проверку соблюдения требований охраны труда на предприятии. В итоге должностные лица были привлечены к административной ответственности по статьям 5.27.1 и 9.1 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 390 тысяч рублей.

Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с ответственных лиц 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего. Ход исполнения судебного решения находится под контролем прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.