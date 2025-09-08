В Дальнегорске суд рассмотрит дело о гибели рабочего на руднике

Трагический инцидент произошёл 17 декабря 2024 года на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. В результате горного удара произошло обрушение пород. По версии следствия, погибший был направлен в рабочую зону, где не было выполнено необходимое крепление горной выработки. Вследствие непринятия должных мер по обеспечению безопасности на рабочем месте работник получил травмы, несовместимые с жизнью.