«Известия»: паспорта усопших используются мошенниками

Использование паспортов умерших стало частью теневого бизнеса, обслуживающего наркоторговцев, телефонных мошенников и черные криптообменники. В начале сентября Бутырский суд Москвы вынес приговор организованной преступной группе, занимавшейся дистанционным хищением средств со счетов россиян. Оперативники ФСБ и МВД установили, что злоумышленники, имея доступ к базам операторов связи и банков, быстро узнавали о смерти абонентов и перевыпускали их SIM-карты. Это позволяло им получать доступ к мобильным приложениям и выводить на подконтрольные счета более 50 млн рублей.