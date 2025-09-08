Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: паспорта усопших используются мошенниками

В России участились случаи мошенничества с использованием документов и данных умерших граждан.

В России участились случаи мошенничества с использованием документов и данных умерших граждан. Паспорт покойного, его SIM-карта или пенсионные выплаты могут оставаться активными месяцами и даже годами после смерти владельца. Чем дольше этот процесс не контролируется, тем больше возможностей у преступников обогащаться, пишут «Известия».

Использование паспортов умерших стало частью теневого бизнеса, обслуживающего наркоторговцев, телефонных мошенников и черные криптообменники. В начале сентября Бутырский суд Москвы вынес приговор организованной преступной группе, занимавшейся дистанционным хищением средств со счетов россиян. Оперативники ФСБ и МВД установили, что злоумышленники, имея доступ к базам операторов связи и банков, быстро узнавали о смерти абонентов и перевыпускали их SIM-карты. Это позволяло им получать доступ к мобильным приложениям и выводить на подконтрольные счета более 50 млн рублей.

Участникам ОПС назначены сроки лишения свободы от 6 до 14 лет и штрафы до 400 тыс. рублей.

Мошенничество с недвижимостью.

Недавно в Челябинской области раскрыли группу мошенников, подделывавших документы умерших для незаконного получения ипотек и сделок с недвижимостью. Среди схем была подделка договоров купли-продажи и расписок от имени покойников. Экспертиза подтвердила фиктивность документов, материалы направлены в суд.

По данным полиции, распространены случаи подделки завещаний и доверенностей для завладения имуществом умерших. Кроме того, мошенники используют паспорта покойников на электронных площадках и сайтах объявлений для обмана с предоплатой.

Паспорта недавно умерших часто применяются наркоманами для получения «мастер-кладов» в наркомагазинах. Такие попытки могут привести к насилию со стороны торговцев, рассказал источник в полиции.

Эксперты призывают родственников оперативно изымать документы умерших, блокировать счета и уведомлять банки и операторов связи, чтобы минимизировать риски мошенничества.