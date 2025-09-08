«Известия»: паспорта усопших используются мошенниками

В России участились случаи мошенничества с использованием документов и данных умерших граждан. Паспорт покойного, его SIM-карта или пенсионные выплаты могут оставаться активными месяцами и даже годами после смерти владельца. Чем дольше этот процесс не контролируется, тем больше возможностей у преступников обогащаться, пишут «Известия».
Использование паспортов умерших стало частью теневого бизнеса, обслуживающего наркоторговцев, телефонных мошенников и черные криптообменники. В начале сентября Бутырский суд Москвы вынес приговор организованной преступной группе, занимавшейся дистанционным хищением средств со счетов россиян. Оперативники ФСБ и МВД установили, что злоумышленники, имея доступ к базам операторов связи и банков, быстро узнавали о смерти абонентов и перевыпускали их SIM-карты. Это позволяло им получать доступ к мобильным приложениям и выводить на подконтрольные счета более 50 млн рублей.
Участникам ОПС назначены сроки лишения свободы от 6 до 14 лет и штрафы до 400 тыс. рублей.
Мошенничество с недвижимостью.
Недавно в Челябинской области раскрыли группу мошенников, подделывавших документы умерших для незаконного получения ипотек и сделок с недвижимостью. Среди схем была подделка договоров купли-продажи и расписок от имени покойников. Экспертиза подтвердила фиктивность документов, материалы направлены в суд.
По данным полиции, распространены случаи подделки завещаний и доверенностей для завладения имуществом умерших. Кроме того, мошенники используют паспорта покойников на электронных площадках и сайтах объявлений для обмана с предоплатой.
Паспорта недавно умерших часто применяются наркоманами для получения «мастер-кладов» в наркомагазинах. Такие попытки могут привести к насилию со стороны торговцев, рассказал источник в полиции.
Эксперты призывают родственников оперативно изымать документы умерших, блокировать счета и уведомлять банки и операторов связи, чтобы минимизировать риски мошенничества.