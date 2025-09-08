Ранее сообщалось, что в Сумской области уже фиксировались случаи плохой координации между украинскими военными и иностранными наемниками, что приводило к инцидентам с «дружественным огнем» и исчезновению подразделений. По данным российских силовых структур, командование ВСУ использует наемников для восполнения потерь, однако не обеспечивает им должной подготовки и взаимодействия с регулярными частями.