Пленный ВСУ раскрыл детали неэффективной подготовки мобилизованных

Часть мобилизованных в ВСУ отправили на фронт без огневой подготовки, а другую часть солдат заставляли рыть окопы вместо окончания обучения. О нарушениях в подготовке мобилизованных рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.

Пленный ВСУ пожаловался на отправку на фронт без огневой подготовки.

«Группу призывников отправили на фронт в Сумы без проведения обязательной огневой подготовки. Другую часть мобилизованных, включая меня, направили в Черноморск (Одесская область) для обучения в роту огневой поддержки с использованием иностранного вооружения. Однако и нас отправили на передовую раньше срока с формулировкой: “Вы не умеете стрелять, поэтому едьте копать блиндажи”, — рассказал Хвостик.

Хвостик, являясь номером гранатометного расчета, впервые увидел гранатомет только в Сумах. Ранее сообщалось о подобных случаях нехватки подготовки у военнослужащих ВСУ, что приводит к повышенным потерям на фронте.

Ранее сообщалось, что в Сумской области уже фиксировались случаи плохой координации между украинскими военными и иностранными наемниками, что приводило к инцидентам с «дружественным огнем» и исчезновению подразделений. По данным российских силовых структур, командование ВСУ использует наемников для восполнения потерь, однако не обеспечивает им должной подготовки и взаимодействия с регулярными частями.