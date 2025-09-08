Ричмонд
В Петербурге теплоход врезался в мост Белинского

Теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского.

Источник: Комсомольская правда

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 7 сентября в Санкт-Петербурге зафиксировано столкновение судна «Чародейка» с мостом Белинского.

«Во время движения теплоход “Чародейка” столкнулся с частью конструкции моста Белинского», — передает Telegram-канал прокуратуры.

Уточняется, что сейчас ведется работа по определению причин и обстоятельств происшествия. Сообщений о травмированных или погибших не поступало.

К расследованию ЧП уже подключилась транспортная прокуратура северной столицы.

Днями ранее жители Петербурга сообщили о зловонном запахе в нескольких районах города — Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском. Причиной распространения резкого запаха в Санкт-Петербурга, по словам экспертов, стали неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Сам запах напоминает паленую проводку, йод или хлорку.