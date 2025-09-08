В Петербурге теплоход врезался в мост Белинского

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 7 сентября в Санкт-Петербурге зафиксировано столкновение судна «Чародейка» с мостом Белинского.
«Во время движения теплоход “Чародейка” столкнулся с частью конструкции моста Белинского», — передает Telegram-канал прокуратуры.
Уточняется, что сейчас ведется работа по определению причин и обстоятельств происшествия. Сообщений о травмированных или погибших не поступало.
К расследованию ЧП уже подключилась транспортная прокуратура северной столицы.
