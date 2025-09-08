Ричмонд
Полиция разыскивает компанию молодежи за нарушение порядка в Пушкино

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в городе Пушкино, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть УМВД России “Пушкинское” поступило заявление от местного жителя о том, что в ночное время компания молодых людей нарушала общественный порядок, распивая спиртные напитки и выражаясь нецензурной бранью, а также включала громко музыку. Один из них бросил в заявителя камень», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции устанавливаются участники инцидента, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.