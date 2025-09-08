Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о планах провести переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого доме намерен пообщаться с ним в ближайшие несколько дней. Об этом Трамп заявил журналистам.

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого доме намерен пообщаться с ним в ближайшие несколько дней. Об этом Трамп заявил журналистам.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном новом разговоре с российским лидером.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским.

Ранее Трамп говорил о готовности перейти ко «второму этапу санкций» против Российской Федерации. При этом еще в августе он отмечал, что не намерен вводить новые экономические ограничения в отношении России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше