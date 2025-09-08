В Приморье мужчину убили гаечным ключом

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Мужчину убили гаечным ключом от бульдозера в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего работника карьера… Следствием установлено, что между потерпевшим и обвиняемым произошел бытовой конфликт, во время которого последний взял гаечный ключ от бульдозера и нанес им множество ударов по голове и тела оппонента», — говорится в сообщении.
Как уточнило ведомство, тело убитого нашли 1 сентября в селе Барабаш. Орудие убийства — гаечный ключ, которым были нанесены смертельные удары, — обнаружили в вагончике для временного проживания. Подозреваемый в совершении преступления 41-летний знакомый потерпевшего был задержан.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.