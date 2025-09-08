В Приморье мужчину убили гаечным ключом

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего работника карьера… Следствием установлено, что между потерпевшим и обвиняемым произошел бытовой конфликт, во время которого последний взял гаечный ключ от бульдозера и нанес им множество ударов по голове и тела оппонента», — говорится в сообщении.