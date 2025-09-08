Аварийное отключение света в Ясиноватой в ДНР затронуло более 15 тысяч абонентов

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о последствиях удара беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки пострадали шесть гражданских, включая одного ребёнка. Среди раненых — три несовершеннолетних: девушки 2003 и 2006 годов рождения и девочка 2011 года рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.