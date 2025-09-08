Ричмонд
Аварийное отключение света в Ясиноватой в ДНР затронуло более 15 тысяч абонентов

В Ясиноватой в Донецкой Народной Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, которое оставило без света более 15 тысяч абонентов, сообщает Донецкэнерго.

Источник: Life.ru

По данным компании, обесточено 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов и два водозабора. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что в 0:46 украинский беспилотник атаковал Ясиноватую, что, вероятно, и стало причиной аварии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о последствиях удара беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки пострадали шесть гражданских, включая одного ребёнка. Среди раненых — три несовершеннолетних: девушки 2003 и 2006 годов рождения и девочка 2011 года рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

