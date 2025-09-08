Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы

В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Пока не удалось установить, кто из них водитель, а кто — пассажир. Потому что их из автомобиля достали очевидцы. Со слов очевидцев, от обоих пострадавших исходил запах алкоголя.