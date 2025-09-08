Ричмонд
Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы

Ночью 8 августа в Турксибском районе Алматы госпитализированы двое пострадавших в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Инцидент случился по ул. Богдана Хмельницкого. Автомобиль Mercedes С-класса двигался в западном направлении, и, не доезжая ул. Староэлеваторская, водитель не справился с управлением на дорожном изгибе. Это привело к тому, что автомобиль вылетел с дороги через высокий бордюр.

Затем автомобиль боком пронесся по тротуару и также по территории мини-парка. Автомобиль сминал на своем пути все зеленые насаждения и вновь проехал по тротуару.

После этого он снес скамейку у тротуара в этом парке. И после всего этого он остановился, уткнувшись о столб линии электропередачи. Это в какой-то степени спасло от повреждений территорию рынка «Турксиб».

В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Пока не удалось установить, кто из них водитель, а кто — пассажир. Потому что их из автомобиля достали очевидцы. Со слов очевидцев, от обоих пострадавших исходил запах алкоголя.

Оба госпитализированы медиками. При этом один в состоянии средней тяжести, второго — предположительно, пассажира — увезли в крайне тяжелом состоянии.

Судя по его состоянию и жесткому удару о лобовое стекло, пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

В салоне автомобиля были обнаружены использованные пивные банки.