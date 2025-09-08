Ричмонд
Глава СК РФ проконтролирует дело по факту смерти подростка в Иркутской области

14-летний мальчик страдал заболеванием дыхательных путей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава следственного комитета России проконтролирует дело по факту смерти 14-летнего парня в Иркутской области. Жительница Железногорска-Илимского обратилась в приемную Александра Бастрыкина с сообщением об оказании неквалифицированной медицинской помощи ее сыну. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.

— Из-за ухудшения здоровья подростка с заболеванием дыхательных путей, его мать много раз обращалась к врачам. Однако мальчика смогли доставить в больницу только спустя несколько дней, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После госпитализации через короткое время пациент умер. Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и предоставить доклад о его результатах.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что подросток пострадал на пожаре в Нижнеудинске.