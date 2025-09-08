Глава СК РФ проконтролирует дело по факту смерти подростка в Иркутской области

Глава следственного комитета России проконтролирует дело по факту смерти 14-летнего парня в Иркутской области. Жительница Железногорска-Илимского обратилась в приемную Александра Бастрыкина с сообщением об оказании неквалифицированной медицинской помощи ее сыну. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.