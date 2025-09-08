СК расследует гибель работников на шахте в Хабаровском крае

Глава Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО С. Ю. Белянского доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося, чтобы понять, как нарушались требования безопасности и кто несёт ответственность за трагедию.