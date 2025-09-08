«Чёрному лесорубу» в Приморье грозит срок за миллионный ущерб лесному фонду

Напомним, в Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывоза стратегически важного ресурса — древесины монгольского дуба — за пределы страны. Как показала проверка Уссурийской транспортной прокуратуры, предприниматель, получивший разрешение на вырубку и утилизацию лесных насаждений, пошёл иным путём: переработал древесину и подготовил её к экспорту в Китай.