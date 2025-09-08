«Чёрному лесорубу» в Приморье грозит срок за миллионный ущерб лесному фонду

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года мужчина осуществлял незаконные вырубки деревьев на территории Чугуевского муниципального округа, чем причинил ущерб лесному фонду на сумму более одного миллиона рублей.
В рамках предварительного расследования на транспортное средство и оборудование, использованное при вырубке, был наложен арест. Также прокурор предъявил обвиняемому гражданский иск о возмещении ущерба.
Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывоза стратегически важного ресурса — древесины монгольского дуба — за пределы страны. Как показала проверка Уссурийской транспортной прокуратуры, предприниматель, получивший разрешение на вырубку и утилизацию лесных насаждений, пошёл иным путём: переработал древесину и подготовил её к экспорту в Китай.