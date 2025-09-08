Появилась информация о состоянии пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Ранее Life.ru рассказывал, что семьи отреклись от террористов из «‎Крокуса» из-за кровавого убийства 145 человек. Родственники не хотят поддерживать никакие контакты с убийцами и не пытаются увидеться. За всё время, что идут судебные заседания, был только один случай, когда родители захотели поговорить с сыном-террористом.