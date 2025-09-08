Названы регионы с самой высокой смертностью в ДТП

В 2024 году наибольшее количество смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях зафиксировано в Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях, сообщает МВД РФ, данные которого приводит РИА Новости.
В Краснодарском крае число погибших в ДТП достигло 789 человек, в Московской области — 649, а в Москве — 346. В Ростовской области аварии унесли жизни 500 человек.
По регионам Центрального федерального округа зарегистрировано более 3,3 тысячи смертельных исходов на дорогах, в Приволжском федеральном округе — около 2,9 тысячи, а на Урале — свыше 1,1 тысячи погибших.
В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах число жертв ДТП превысило тысячу человек в каждом округе.
Всего по России за 2024 год зарегистрировано более 14,4 тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Ранее водитель Range Rover погиб при столкновении с Mercedes на трассе под Липецком.