Лодка с детьми перевернулась на озере в СКО

Подростки отправились на рыбалке на лодке, однако из-за сильного ветра она перевернулась На помощь мальчикам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Источник: МЧС РК

Накануне трое подростков 12−13 лет из села Покровка Мамлютского района Северо-Казахстанской области отправились рыбачить на озеро Ахиповка.

Из-за сильного ветра их лодка перевернулась.

Оставшийся на берегу мальчик вызвал спасателей по номеру 112.

«Заявитель сильно волновался и долго не мог назвать свое точное месторасположение. Так как озер в той местности много, оперативный дежурный успокоил мальчика и методично расспросил о том, что он видит, чтобы сориентировать спасателей на местах», — рассказали в МЧС.

К счастью, прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС вместе с сотрудником полиции благополучно доставили детей на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Державшиеся за лодку в воде пострадавшие сильно замерзли.