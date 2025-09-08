Лодка с детьми перевернулась на озере в СКО

«Заявитель сильно волновался и долго не мог назвать свое точное месторасположение. Так как озер в той местности много, оперативный дежурный успокоил мальчика и методично расспросил о том, что он видит, чтобы сориентировать спасателей на местах», — рассказали в МЧС.