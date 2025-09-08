Лодка с детьми перевернулась на озере в СКО

Накануне трое подростков 12−13 лет из села Покровка Мамлютского района Северо-Казахстанской области отправились рыбачить на озеро Ахиповка.
Из-за сильного ветра их лодка перевернулась.
Оставшийся на берегу мальчик вызвал спасателей по номеру 112.
«Заявитель сильно волновался и долго не мог назвать свое точное месторасположение. Так как озер в той местности много, оперативный дежурный успокоил мальчика и методично расспросил о том, что он видит, чтобы сориентировать спасателей на местах», — рассказали в МЧС.
К счастью, прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС вместе с сотрудником полиции благополучно доставили детей на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Державшиеся за лодку в воде пострадавшие сильно замерзли.