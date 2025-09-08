В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о намерении страны продолжать курс на нейтралитет и не присоединяться к антироссийским санкциям. Сербия остаётся единственной страной в Европе, которая не ввела ограничения против Москвы. Он заверил, что его страна и в дальнейшем не собирается делать антироссийские выпады, а военный нейтралитет останется одним из векторов внешней политики.