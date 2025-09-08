В Британии на пляж вынесло гигантскую тушу загадочного существа

Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить точный вид существа и причины его гибели. По предварительным оценкам, морской житель мог погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана. Учёные подчёркивают, что подобные случаи требуют тщательного анализа, так как могут указывать на экологические проблемы морской среды.
Ранее один из жителей Сеула решил провести время на рыбалке у реки Ханган и заметил на поверхности воды крупный объект, длина которого составляла приблизительно от шести до десяти метров. Это загадочное существо в течение около двадцати минут перемещалось по кругу. Мужчина отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобным.