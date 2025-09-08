Беспилотник ВСУ атаковал парк в Донецке: Пушилин сообщил о шести пострадавших

В УФСБ России по ДНР добавили, что за последнюю неделю вооруженные формирования Украины нанесли около 708 ударов по территории республики. Над Донецком и Макеевкой силами ПВО было перехвачено 413 беспилотных летательных аппаратов, а над Горловкой — еще 295 дронов. Отмечается, что при атаках применялись БПЛА чешского производства. Кроме того, был обезврежен дрон, оснащенный осколочно-фугасным боевым зарядом ОФБ-60-ЯУ, содержащим 60 килограммов взрывчатого вещества и поражающие элементы.