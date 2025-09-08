При ударе украинского беспилотника по территории парка «Гулливер» в Донецке пострадали шесть мирных жителей. Среди пострадавших оказалась девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам руководителя республики, инцидент произошел в Калининском районе города. В результате атаки ранения средней степени тяжести получили молодые люди: парень 2004 года рождения и две девушки 2003 и 2006 годов рождения. Также помощь медиков потребовалась девочке 2011 года рождения, еще одной девушке 2003 года рождения и мужчине 1992 года рождения.
В Министерстве здравоохранения ДНР уточнили, что троих из пострадавших доставили в больницы города для стационарного лечения. Остальным медицинскую помощь оказали в амбулаторных условиях без последующей госпитализации.
Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР зафиксировало два удара с применением беспилотников-камикадзе по указанному району. Как следует из сообщения, атаки были совершены в 21:01 и 21:20 по московскому времени.
В УФСБ России по ДНР добавили, что за последнюю неделю вооруженные формирования Украины нанесли около 708 ударов по территории республики. Над Донецком и Макеевкой силами ПВО было перехвачено 413 беспилотных летательных аппаратов, а над Горловкой — еще 295 дронов. Отмечается, что при атаках применялись БПЛА чешского производства. Кроме того, был обезврежен дрон, оснащенный осколочно-фугасным боевым зарядом ОФБ-60-ЯУ, содержащим 60 килограммов взрывчатого вещества и поражающие элементы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев старается своими атаками по гражданскому населению России показать, что возможно вести переговоры с «позиции силы», однако на деле демонстрируют свою абсолютную ничтожность. Дипломат также предупредила, что тех, кто продолжает бить по мирному населению, впоследствии ждет наказание.
В свою очередь российские военные всегда наносят удары только по военным объектам ВСУ, точечно избирая цели. А вот киевский режим использует террористические методы, постоянно терроризируя гражданское население российских регионов. Это не раз отмечал президент России Владимир Путин. Глава государства даже усомнился в том, что с киевским режимом можно вести диалог.