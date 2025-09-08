Отец, скрывавшийся с тремя детьми в лесу в Новой Зеландии, застрелен

Полиция сообщила в понедельник, что беглый отец, который годами скрывался со своими тремя детьми в глухих лесах Новой Зеландии, был застрелен во время вооруженного столкновения с полицией, которая приехала на вызов о на попытке взлома. Об этом пишет CNN.
По данным полиции, в ходе столкновения один из офицеров получил огнестрельное ранение в голову. По некоторым данным, он позже скончался. В ответ был застрелен мужчина, предположительно беглый отец.
«Официальное опознание еще не проведено, но мы полагаем, что это Том Филлипс», — сообщила журналистам в понедельник исполняющая обязанности заместителя комиссара Джилл Роджерс.
Один из детей в тот момент находился с мужчиной, и сейчас находится под стражей. В настоящее время ведутся масштабные поиски остальных детей — они исчезли.
Томас Каллам Филлипс исчез вместе со своими детьми в декабре 2021 года, и, несмотря на многочисленные сообщения о наблюдении, призывы о помощи и поиски полиции, местонахождение семьи оставалось загадкой.
Полиция полагает, что они жили вдали от цивилизации, а отец использовал свои навыки выживания, чтобы прокормить, одеть и предоставить кров своим детям.
Рано утром в понедельник местная полиция получила сообщение о взломе магазина сельскохозяйственных товаров в Пойпои, городе с населением менее 500 человек в западном округе Вайкато на Северном острове страны, неподалеку от того места, где предположительно скрывался Филлипс.
Полиция была оповещена о четырехколесном фермерском велосипеде с двумя людьми, который покинул место преступления по гравийной дороге, и установила дорожные шипы на ближайшем перекрестке.
«Квадроцикл наехал на шипы. На нём находились двое пассажиров, и он остановился на этой сельской дороге. Вскоре после этого первый прибывший на место происшествия полицейский наткнулся на остановившийся квадроцикл и подвергся обстрелу с близкого расстояния», — сказала Роджерс.
Полицейский получил ранение в голову и спрятался. Когда на место происшествия прибыл другой полицейский, он открыл огонь по Филлипсу.
«На месте происшествия был обнаружен второй человек, а на квадроцикле и вокруг него было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия», — уточнила Роджерс.
Поиск остальных двух детей является приоритетной задачей.
Сестра Тома Филлипса, Роззи Филлипс, подтвердила филиалу CNN и общественному вещателю RNZ, что он был убит.
Джайда, Маверик и Эмбер Филлипс пропали без вести вместе со своим отцом Томасом Филлипсом в декабре 2021 года.
Полиция неоднократно выражала серьезную обеспокоенность состоянием детей Джайды, Мэверика и Эмбер (предположительно, им 9, 10 и 12 лет соответственно), которые не общались с матерью.
В сельской местности недалеко от Маракопы, где предположительно Филлипс и дети скрывались в густых зарослях кустарника, сейчас проводится масштабная полицейская операция.
Ранее принц Гарри и Меган чуть не погибли в катастрофе из-за погони папарацци.