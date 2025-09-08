Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая давка произошла на станции «Спортивная» после матча

Пассажиры долго не могли попасть на станцию — толпа людей растянулась на значительное расстояние.

Пассажиры долго не могли попасть на станцию — толпа людей растянулась на значительное расстояние.

Вчера, 7 сентября, новосибирская «Сибирь» провела первый матч сезона 2025−2026 КХЛ на новой ледовой арене города. Массовое скопление болельщиков привело к серьёзным проблемам на новой станции метро «Спортивная» после игры, о чём сообщает Сиб.фм.

Из-за большого наплыва посетителей как на входе, так и внутри станции возникла давка. Огромная очередь растянулась у входа в метро, и людям пришлось долго ждать, чтобы попасть на поезд.

Ситуация стабилизировалась только спустя продолжительное время. Пострадавших нет.