Массовая давка произошла на станции «Спортивная» после матча

Пассажиры долго не могли попасть на станцию — толпа людей растянулась на значительное расстояние.
Вчера, 7 сентября, новосибирская «Сибирь» провела первый матч сезона 2025−2026 КХЛ на новой ледовой арене города. Массовое скопление болельщиков привело к серьёзным проблемам на новой станции метро «Спортивная» после игры, о чём сообщает Сиб.фм.
Из-за большого наплыва посетителей как на входе, так и внутри станции возникла давка. Огромная очередь растянулась у входа в метро, и людям пришлось долго ждать, чтобы попасть на поезд.
Ситуация стабилизировалась только спустя продолжительное время. Пострадавших нет.