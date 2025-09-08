Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил ускорить ход дела после смерти подростка в Железногорске-Илимском

Председатель СК РФ взял под личный контроль расследование о ненадлежащей медпомощи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову ускорить расследование уголовного дела о смерти 14-летнего подростка в Железногорске-Илимском. Юноша страдал заболеванием дыхательных путей, его мать неоднократно обращалась за медицинской помощью, однако госпитализация была проведена лишь спустя несколько дней, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.

По данным СК, после поступления мальчика в больницу, он через незначительный промежуток времени скончался. Мать подростка обратилась с жалобой в приемную Бастрыкина во «Вконтакте» (12+), заявив о неквалифицированной помощи врачей. Председатель комитета потребовал предоставить доклад о ходе расследования и поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения на сотрудников Иркутской больницы № 8. В результате медицинская помощь понадобилась заместителю главного врача и секретарю учреждения.