Бастрыкин поручил ускорить ход дела после смерти подростка в Железногорске-Илимском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову ускорить расследование уголовного дела о смерти 14-летнего подростка в Железногорске-Илимском. Юноша страдал заболеванием дыхательных путей, его мать неоднократно обращалась за медицинской помощью, однако госпитализация была проведена лишь спустя несколько дней, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
По данным СК, после поступления мальчика в больницу, он через незначительный промежуток времени скончался. Мать подростка обратилась с жалобой в приемную Бастрыкина во «Вконтакте» (12+), заявив о неквалифицированной помощи врачей. Председатель комитета потребовал предоставить доклад о ходе расследования и поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения на сотрудников Иркутской больницы № 8. В результате медицинская помощь понадобилась заместителю главного врача и секретарю учреждения.