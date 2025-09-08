Бастрыкин поручил ускорить ход дела после смерти подростка в Железногорске-Илимском

По данным СК, после поступления мальчика в больницу, он через незначительный промежуток времени скончался. Мать подростка обратилась с жалобой в приемную Бастрыкина во «Вконтакте» (12+), заявив о неквалифицированной помощи врачей. Председатель комитета потребовал предоставить доклад о ходе расследования и поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.